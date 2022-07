Violento scontro tra auto questa mattina all’alba sulla statale 16, all’altezza dello svincolo per Polignano. Sul posto carabinieri, ambulanze e Anas. Diversi i feriti trasportati in codice rosso e giallo nei vicini ospedali. Strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i soccorsi e rilievi. Notizia in aggiornamento. (Foto Vivilastrada)

