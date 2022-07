Oltre mille persone sugli spalti, un paese in festa e tanta attenzione al sociale. È il bilancio della 49esima edizione del Torneo di Calcio Rionale “San Michele Arcangelo”, che si tiene ogni anno a Palese e ha visto il suo epilogo ieri, con la vittoria de “La Crousce”, che ha chiuso per 2 a 1 la sfida contro “Le Grasstudde”, togliendo così il titolo che il rione “Sop a Pales” deteneva ormai da due anni, prima che il Covid rendesse necessario interrompere la tradizione tanto attesa.

Un traguardo prezioso con una partecipazione anche sopra le aspettative che ha visto nella giornata di ieri, dedicata alle finali per il terzo/quarto e primo/secondo posto, la sintesi perfetta dello spirito di questo momento tanto atteso per il quartiere. Prima della partita per “la medaglia d’oro”, si è tenuto infatti un match di dimostrazione di calcio tra l’ASD Uic Bari 1988, squadra composta da atleti non vedenti, contro la rappresentanza politica locale, tra cui il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi, i Consiglieri Municipali Teresa Valerio e Nicola Degennaro e il Consigliere del Municipio V, Nicola Chieppa.

“È stato un momento importante – ha dichiarato Chieppa – abbiamo giocato una partita di dimostrazione in cui eravamo completamente bendati. È stato molto difficile, ma abbiamo avuto modo di capire realmente la loro difficoltà. Noi infatti abbiamo toccato pochissimi palloni. Il momento è stato prezioso perché ha dimostrato che lo sport è di tutti e per tutti, hanno avuto modo di constatarlo anche i bambini perché assistendo alla partita hanno potuto comprendere il disagio che vivono le persone che hanno questo tipo di handicap. Spesso non ci rendiamo conto di essere molto fortunati” – ha sottolineato.

Poi è arrivato il momento del torneo. A dare il calcio di inizio due personalità di spicco, prima l’ex giocatore di Serie A e palesino doc, Nico Diliso, poi a sorpresa, Nicola Macina, uno degli organizzatori storici del torneo che, sottolinea ancora Chieppa “è il più antico tra i tornei rionali calcistici in Puglia. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno sostenuto l’intero evento, tra cui il consiglio municipale. È stato bello – ha proseguito – vedere il campo pieno di gente. Dopo la partita la squadra vincitrice ha festeggiato con le famiglie, hanno fatto festa in tutto il paese. Dopo due anni di stop è stato un momento emozionante” – ha aggiunto ricordando anche il momento in cui le squadre hanno ricordato Riccardo Ranieri, un ragazzo scomparso recentemente, che ha sempre preso parte alla manifestazione, commemorato con un minuto di silenzio.

La premiazione ufficiale, fa sapere ancora Chieppa, si terrà mercoledì 3 agosto alle ore 20.15 in piazza Magrini a Palese. Da quel momento in poi, archiviata l’edizione appena trascorsa, ci sarà un unico obiettivo: preparare al meglio la prossima, che sarà la 50esima. “Un numero importante – ha detto infine Chieppa – da settembre già ci incontreremo per organizzare questo evento storico. Ci tengo ad evidenziare l’importanza del ritorno alla regia, dopo anni, di Antonio Garofalo, coadiuvato da Anna Rao dei Baresi Capatosta. L’anno prossimo siamo sicuri ci saranno tante altre belle sorprese” – ha concluso.

