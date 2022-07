Dove sono le Istituzioni preposte a garantire decoro, igiene e prevenire problemi di ordine pubblico? Comincia così l’ennesima segnalazione che riguarda lo stato di degrado in cui versa corso Italia, nel quartiere Libertà. “La tregua – scrive il gruppo indipendente in una nota – è durata solo poche settimane. Sindaco e assessore Bottalico se non siete in grado di tutelare il decoro della nostra città e i diritti dei cittadini dovete dimettervi!

Nonostante – prosegue la nota – le numerosissime denunce e richieste di intervento inoltrate da mesi da Luigi Cipriani (segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro) al Prefetto, Questore, Sindaco e all’Assessore al Welfare del Comune di Bari, su C.so Italia (porticati delle FAL- Ferrovie Appulo Lucane) regnano in maniera sovrana gravi problemi igienico sanitari (bisogni fisiologici che i senzatetto fanno a TUTTE le ore), atti osceni (dormono nudi all’aperto), problemi di ordine pubblico a causa di persone che fanno uso di bevande alcoliche e persone affette da problemi di salute mentale (così come pubblicamente affermato dall’Assessore al Welfare del Comune di Bari). A chi spetta intervenire????

E ancora: “Sindaco Decaro, assessore al Welfare Bottalico come potete far finta di nulla su una vicenda che rende sempre più invivibile il quartiere Libertà? Si precisa che a seguito di tali incresciosi episodi, molte famiglie, sempre più esasperate da questa invivibilità, stanno pensando finanche di trasferirsi in altri quartieri!!!! A breve Luigi Cipriani convocherà un’assemblea con i residenti per intraprendere ogni iniziativa di protesta e chiedere, attraverso una petizione popolare, le dimissioni del Sindaco Decaro e dell’Assessore Bottalico i quali con la loro indifferenza sono da ritenersi i veri responsabili di una vera “bomba” sociale – conclude la nota – che potrebbe finanche essere fonte di problemi di ordine pubblico”.

