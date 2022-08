Oggi i residenti del quartiere Madonella esattamente nel parcheggio di via Tanzi dietro piazza Balenzano hanno notato la presenza di una lunga serie di transenne che delimitavano l’area più degradata della piazza.

“La presenza di queste transenne – scrive un utente – fa sperare che il comune si sia attivato per riqualificare definitivamente l’area che come sappiamo tutti è frequentata quasi quotidianamente da tossico dipendenti (eroina e crack), senza tetto e soggetti con problemi di sanità mentale che sostano e dormono anche in condizioni igieniche molto precarie sotto il porticato presente nella piazza.

Questa speranza di riqualificazione, con nuova illuminazione – prosegue – di sicuro l’area renderà l’area più gradevole e sicura a tutti che potranno finalmente frequentare la piazza dimenticando gli spiacevoli eventi che l’anno contraddistinta in passato come l’accoltellamento di un senza tetto ad opera di un 70 enne pregiudicato, spaccio di sostanze a tutte le ore, vari furti ad opera di tossicodipendenti, presenza di topi anche di grosse dimensioni – – conclude – e altre situazioni spiacevoli che si spera nessuno non dovrà più vedere.

