Un laghetto trasformato in stagno, pieno di rifiuti, maleodorante e invaso da zanzare. Giochi per bambini pericolosi, una struttura in muratura usata come deposito di immondizia. Ecco le condizioni in cui versa il parco degli Aquiloni in via Devitofrancesco, nel municipio II. La segnalazione è di Onofrio De Giglio, coordinatore di Fratelli d’Italia per il municipio II.

“Diverse famiglie mi hanno contattato per denunciare le condizioni in cui versa il parco degli Aquiloni – spiega De Giglio – lo stagno non viene pulito da tempo. Sta di tutto, il cattivo odore è insopportabile. Le famiglie chiedono una disinfestazione rapida perché i bambini vengono letteralmente mangiati dalle zanzare. I giochi per i bambini sono rotti: è anche un problema di sicurezza. Chiediamo all’amministrazione un pronto intervento”.

