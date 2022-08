Un’auto – per cause in corso di accertamento – ha preso fuoco davanti all’ipermercato di Casamassima. La foto delle fiamme – che divoravano l’auto – è stata postata dal gruppo Facebook “Amo Casamassima”. Quello di oggi pomeriggio, secondo quanto riferiscono nel gruppo, non è il primo episodio. In una settimana sarebbero state quattro le auto in fiamme nella stessa zona.

