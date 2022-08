Tre incidenti stradali, di cui due mortali, nel giro di poche ore. A perdere la vita un 19enne nella notte, sulla provinciale 133, che collega Adelfia a Valenzano. L’auto guidata da un amico è finita fuori strada si è schiantata contro un albero di ulivo.

A perdere la vita anche un 47enne in un altro incidente stradale sulla statale 16, in direzione Foggia. L’uomo è stato tamponato ed è finito contro il guardrail. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ tutta da ricostruire, invece, la dinamica dell’incidente, il terzo, sulla 16 all’altezza di Savelletri dove per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. Immediato l’intervento degli operatori del 118: non è in pericolo di vita.

