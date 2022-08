I genitori degli alunni interessati ad usufruire del servizio mensa potranno effettuare le iscrizioni, online, entro il 15 settembre. Quest’anno

e lo sconto riservato alle famiglie rispetto al 2021/2022 è minore: non sono mancate le polemiche a riguardo. Il servizio comunque partirà poco dopo l’avvio del nuovo anno, previsto per il 14 settembre: dipenderà dalle scuole comunicare al Comune quando saranno pronte per l’avvio.

Sono riaperti i termini per le iscrizioni al servizio di refezione scolastica del Comune di Bari.