Per un incidente il traffico sulla tangenziale è bloccato. Si registrano lunghe code in direzione nord, altezza tra Stanic e via Napoli. Coinvolte una auto e una moto. Sul posto la polizia locale e una ambulanza.

