È tempo di vacanze per la coppia formata dal cantante dei Maneskin Damiano David e dall’attivista e scrittrice Giorgia Soleri. I due si stanno godendo un periodo di relax in Puglia. Giorgia Soleri e Damiano raccontano le loro vacanze sui social come farebbe qualunque altra coppia di coetanei. I due ragazzi si stanno godendo dei giorni in Puglia dove si rilassano al mare, si concedono una cena di pesce e (testimoniano le cronache locali) fanno anche qualche giro in kart. Ieri erano al Tayga di Campomarino, nel Tarantino.