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Al Giovanni XXIII di Bari arrivano le “Frecce Tricolori”: l’incontro con i piccoli pazienti

Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di sorrisi, stupore e momenti di leggerezza

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 17:33
Frecce Tricolori incontrano bambini Pediatrico
  • 14 sec

Uniformi blu come quelle dei medici, ma in corsia questo pomeriggio, accanto ai piccoli pazienti del presidio ospedaliero pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari, per qualche ora ci sono stati i piloti delle Frecce Tricolori che domani sorvoleranno il lungomare di Bari, in occasione della festa di San Nicola.

Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di sorrisi, stupore e momenti di leggerezza per i bambini ricoverati e le loro famiglie con i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale, guidata dal comandante Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, che hanno consegnato gadget e risposto alle domande dei piccoli pazienti.

L’Aeronautica Militare, inoltre, ha scelto quest’anno l’ospedale Giovanni XXIII come destinatario dell’iniziativa solidale un “Dono dal Cielo”. In collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia” saranno raccolti fondi destinati al completamento delle apparecchiature e delle attrezzature della nuova sala gessi del reparto di ortopedia dell’ospedale pediatrico barese.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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