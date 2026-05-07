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“In gita” tra Altamura e Gravina per un “furto con spaccata”. Il proprietario: “Trovatevi un lavoro”

La denuncia è diventata virale sui social

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 15:00
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  • 52 sec

In gita tra Altamura e Gravina per un “furto con spaccata”. E’ accaduto in una delle sedi di Giglio Milano, a denunciarlo è il proprietario che ha condiviso sui social un lungo sfogo in cui esorta i ladri a “trovare un lavoro” ma rassicura anche i clienti sottolineando che “andremo avanti alla luce del sole”. Secondo quanto emerso, oltre al vetro spaccato, i ladri, fuggiti poi su un’Audi A6, avrebbero rubato anche alcuni vestiti.

“Abbiamo trovato una sorpresa stanotte – denuncia  – sono venuti da fuori paese per provare ad entrare nel negozio. Voglio dire a questi pezzenti e morti di fame, perché quello siete voi: trovatevi un lavoro perché altrimenti nella vita andrete sempre speculando. Cosa volevate, la cassa? Ma secondo voi dovevo lasciare i soldi in cassa per voi? Dovete essere pure capaci a rivendere i vestiti, metteteveli. Non avete arte e competenza nel fare le cose. Alla fine avete solo fatto il danno, quello si sistema, ma voi rimanete sempre dei falliti e dei poveri, coperti di viso e faccia. Fino a quando ci mettevate la faccia era diverso. Invece siete costretti a scappare via come topi quando passa qualcuno.  Forse non li prenderemo, ma noi continueremo normalmente le nostre vite alla luce del sole senza problemi, senza paura di denunciare e fare qualsiasi atto nei confronti di questi personaggi”, conclude.

 

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