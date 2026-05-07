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Bari, via all’abbattimento del muro perimetrale di Villa Rosa a San Girolamo: “Previsti nuovi posti auto”

In passato si erano registrati diversi disagi per via del restringimento della carreggiata

Pubblicato da: redazione | Gio, 7 Maggio 2026 - 15:00
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Dopo molti anni ( e diversi disagi segnalati dai residenti per via del restringimento della carreggiata) prende il via l’abbattimento del muro perimetrale di Villa Rosa a San Girolamo. Lo segnala il consigliere Giuseppe Catalano evidenziando che sono “previsti nuovi posti auto, marciapiedi, nuovo manto stradale e soprattutto l’allargamento della carreggiata per migliorare viabilità e sicurezza”. Si tratta solo di una prima fase evidenzia ancora. “Questo è solo il primo step, con successivo abbattimento del muro in direzione Bari”, conclude.

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Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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