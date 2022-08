In vista del weekend e della festività di Ferragosto sono diversi gli appuntamenti culturali in programma in città. Da venerdì 12 a mercoledì 17 agosto residenti e turisti potranno assistere a concerti ed esibizioni dal vivo proposti da “Le due Bari”, il progetto finanziato per 1.129.154,37 euro dalla direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura (MiC) per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Bari.

“Sotto il cielo delle periferie”, organizzato dall’associazione culturale Time Zones nell’ambito della manifestazione, propone un fitto calendario di appuntamenti a ingresso libero per tutte le generazioni.

Si parte venerdì 12 agosto, nell’Anfiteatro della Pace dell’Ipercoop Mongolfiera di Japigia, con gli Yellowjackets, storica formazione statunitense di jazz e fusion, mentre sabato 13, sempre nell’Anfiteatro della Pace, sarà la volta del sassofonista James Senese, storico interprete del blues “made in Napoli” di cui è stato profeta e divulgatore assieme a Pino Daniele ed Eduardo Bennato. Sullo stesso palco domenica 14 si esibiranno i Radiodervish, noto gruppo musicale di world music, e nel giorno di Ferragosto, invece, toccherà a Gianni Ciardo con il suo ultimo lavoro su Dante, cui seguirà la proiezione de “Lacapagira”, film cult di Alessandro Piva, e il dj set di dj Ciccio.

Si proseguirà con altri due spettacoli nella piazza della Torre, a Torre a Mare, dove martedì 16 agosto l’attore e regista Vito Signorile sarà in scena con il suo “Ragù”. Seguirà l’esibizione del gruppo barese Radicanto che suonerà con il polistrumentista africano Gabin Dabirè, un’anteprima assoluta di un interessante incrocio tra la cultura popolare pugliese e i suoni archetipici dell’Africa. Mercoledì 17 agosto, infine, sempre nella piazza della Torre, lo spettacolo della Nuova Compagnia di Canto Popolare, un gruppo che da oltre 50 anni racconta, con suoni e parole, le radici della musica napoletana.

“Nei giorni di massima affluenza turistica in città, in cui peraltro resteranno anche molti baresi, intendiamo garantire la più ampia fruizione dei musei e offrire concerti e spettacoli, tutte le sere, dal 12 al 17 agosto, in modo da trasformare Bari in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’esibizione di artisti del calibro dei Yellowjackets, James Senese, Radiodervish, Gianni Ciardo, Radicanto e Gabin Dabiré, Vito Signorile, Tukurù e Semi di vita e della Nuova Compagnia di Canto Popolare – commenta l’assessora alle Culture -. A partire dal 18 agosto, inoltre, proseguiremo con il festival Bari in jazz e il Premio Nino Rota, cui seguiranno il Bari Piano Festival e i concerti di Almamegretta, Roy Paci, P’Funking band e del gruppo Eugenio, a San Girolamo e a Santo Spirito”.

Nella giornata di ferragosto residenti e turisti potranno anche visitare i musei e le mostre in programma in città. Di seguito gli orari di apertura:

• Museo Civico: mostra “Blub L’arte sa nuotare” dello street artist Blub, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle ore 17 alle 20, e il sabato dalle ore 9.30 alle 13.30, e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 17 alle 20

• Teatro Margherita: mostra “Obey Peace Revolution” aperta da domenica a giovedì dalle ore 17 alle 22, e il venerdì e il sabato dalle ore 17 alle 23 (struttura aperta anche a Ferragosto)

• Museo Archeologico: mostra-evento “Il trionfo della luce. Simboli, rinascite e il dialogo degli opposti”, promossa dalla Città metropolitana in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, aperta da martedì a sabato dalle ore 9 alle 19, e la domenica e nei giorni festivi dalle ore 9 alle 13

• Spazio Murat: mostra fotografica“Denis O’Regan with Queen” promossa dal Medimex e a cura di Ono Arte Contemporanea Bologna, aperta dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 20, e sabato e domenica dalle ore 10 alle 22 (struttura chiusa nella giornata di Ferragosto).

