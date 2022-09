Incendio in corso nella zona industriale a Modugno. Una enorme colonna di fumo si è alzata ed è visibile da chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco. A prendere fuoco un deposito gestito da imprenditori di nazionalità cinese della zona industriale di Modugno, in via Roma, situato nel piano interrato dell’azienda Wurth. Undici le squadre dei vigili al lavoro. Non ci sarebbero feriti, ma l’intervento è ancora in corso. In basso l’aggiornamento della notizia.

