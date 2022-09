A sei anni dalla scomparsa, domani, giovedì 22 settembre, alle ore 18, Maria Maugeri sarà ricordata da familiari e amici sulla spiaggia di Torre Quetta con un momento di lettura e musica al quale parteciperà anche il sindaco di Bari.

L’iniziativa, promossa dalla famiglia in collaborazione con l’amministrazione comunale, intende celebrare la sua passione civile, le infaticabili battaglie e l’impegno per la tutela dell’ambiente e della salute dei baresi da lei profuso nella sua lunga storia di impegno politico e civile. Maria Maugeri, scomparsa a 58 anni per via di una malattia, è stata per più di vent’anni in consiglio comunale, sempre in prima fila nelle battaglie dedicate all’ambiente.

In caso di maltempo, la cerimonia si terrà nella sala del colonnato del Palazzo della Città metropolitana.

