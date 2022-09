Acquedotto Pugliese (AQP) ha concluso gli interventi di riparazione sul tronco idrico, a servizio del quartiere San Paolo di Bari e del quartiere Cecilia di Modugno (BA), che ha subito una rottura improvvisa e imprevedibile nelle scorse ore.

I lavori di riparazione, in particolare, sono iniziati questa notte alle 2 e sono terminati nel primo pomeriggio. Attualmente la tubatura risulta ripristinata. AQP ha approfittato dell’interruzione per apportare una miglioria alla rete anticipando un lavoro già programmato nei prossimi giorni, l’installazione di una idrovalvola, evitando così una ulteriore sospensione del servizio. Diversi i disagi avvertiti in mattinata, soprattutto negli stabili della zona sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Foto repertorio