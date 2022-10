“Oggi il nostro caro Willy, il cane di Sant’Anna, è volato in cielo. Con lui va via un pezzo della storia del quartiere Sant’Anna”. Lo dice il presidente del municipio Lorenzo Leonetti.

“Per molti non era solo un cane – continua – Per molti di noi era un vero amico, un cane che è riuscito a muovere un’intera comunità per difendere quel sacrosanto diritto di libertà che gli era stato negato. Da oggi Willy sarà libero di correre per il quartiere senza nessun pregiudizio. Ti vogliamo ricordare così, ciao Willy “.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.