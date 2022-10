A partire da oggi, lunedì 3 ottobre, il servizio di Stato civile relativo alle dichiarazioni di nascita sarà erogato presso la sede centrale, in largo Fraccacreta n.1, su prenotazione tramite agenda digitale bookandpay al link: https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662.

Le informazioni utili relative al servizio, che si ricorda è gratuito, sono disponibili a questo link. “La prenotazione online per le dichiarazioni di nascita risponde pienamente alla nostra volontà di rendere i servizi demografici più rapidi e di razionalizzare al meglio il lavoro di tutta la struttura – ha commentato l’assessore al ramo Eugenio Di Sciascio – il nostro obiettivo resta quello di offrire servizi più adeguati alle legittime esigenze dei cittadini, e in questo modo possiamo garantire loro la possibilità di ottenere un appuntamento evitando che perdano tempo inutilmente” – ha concluso.

Per supportare i cittadini che non riescano a prenotare autonomamente il servizio, è prevista un’attività di assistenza e supporto alla prenotazione presso l’ingresso della sede in largo Fraccacreta.

Foto repertorio

