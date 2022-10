Aprire il sottopassaggio per avere un accesso diretto al mare. È la richiesta del comitato del quartiere Sant’Anna che si è unito al coro della petizione lanciata da Alex Ferri, residente con disabilità motoria del quartiere, con l’obiettivo comune di “aprire una porta sul mare”. Ferri, da sempre impegnato nelle battaglie relative a diverse problematiche sul quartiere, tra cui i ritardi sulle opere di urbanizzazione che vedono ancora oggi strade non asfaltate, vuole portare la petizione in Comune.

Più nello specifico, il residente, ha promosso questa petizione con l’obiettivo di permettere un completamento dei lavori al sottopasso pedonale che ad oggi, già esiste, in quanto fu realizzato da Rfi, poiché c’era l’intenzione di aprire una stazione sul territorio. I lavori però, si fermarono in seguito all’approvazione del progetto del nodo ferroviario che prevede di spostare i binari all’interno. L’obiettivo adesso, pertanto, è quello di chiedere al Comune di procedere con il completamento anche perché, le attese delle tempistiche per il nodo ferroviario, potrebbero prolungarsi richiedendo moltissimi anni.

Sant’Anna, ricordiamo, è un quartiere che si trova a ridosso del mare, sulla costa lato Sud, altezza San Giorgio. A dividerlo però ci sono proprio i binari che impediscono ai cittadini di arrivare sulla litoranea. Tante le adesioni arrivate sino ad oggi, sono infatti oltre un centinaio (circa 200-300) le firme raccolte.

Dal Comune, nel frattempo, si dichiarano aperti ad una possibilità senza escludere l’eventualità di poter completare l’opera che in futuro, quando i binari saranno spostati, potrà essere utilizzata anche in altre modalità, ad esempio come pista ciclabile. L’iniziativa proseguirà della raccolta firme proseguirà anche nelle prossime settimane. In particolare, il prossimo appuntamento, sottolinea il comitato, è previsto per domenica 9 ottobre, momento in cui, i promotori, si riuniranno per continuare a raccogliere adesioni, ma anche per spiegare, a chiunque vorrà prenderne parte, il senso della richiesta che renderebbe possibile ai cittadini avvicinarsi sempre più al mare.

