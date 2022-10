Nell’ambito del tour itinerante della campagna di sensibilizzazione di contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, questa mattina il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato ha fatto tappa presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Elena di Savoia – Piero Calamandrei” di Bari-Carbonara: una vera e propria aula multimediale itinerante, grazie alla quale i Poliziotti della Stradale hanno vestito i panni dei “maestri di sicurezza” per gli studenti.

Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema e filmati che hanno catturato l’attenzione degli alunni, perseguendo l’obiettivo di far capire loro l’importanza di mettersi alla guida di ciclomotori, motocicli, autovetture e veicoli in genere in modo corretto e senza distrazioni. All’incontro hanno partecipato i poliziotti della Sezione di Polizia Stradale di Bari e di Brescia, che hanno interagito con i giovani studenti; sicurezza, legalità e rispetto delle regole su strada sono i principi trasmessi attraverso l’iniziativa che vuole far aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità e incidentalità grave sulle strade.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.