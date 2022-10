Utilizzare gli stickers in casa sarà una delle migliori decisioni che possiate prendere, questo materiale è disponibile per diventare il vostro alleato! Poiché può essere utilizzato in qualsiasi ambiente della casa e su diverse superfici, è semplicemente un elemento decorativo che non si può ignorare.

Certo, richiede un’installazione, ma può facilmente durare da 10 a 15 anni, a patto di prendersene cura. Per questo e molto altro ancora, è diventato uno dei preferiti dagli arredatori d’interni e noi vi raccontiamo un po’ di più su cosa potete fare con esso.

Dove si può usare l’adesivo vinilico in casa?

L’adesivo può essere posizionato su qualsiasi superficie piana e liscia. Ad esempio, si possono decorare le pareti, il pavimento, i mobili, le finestre e persino la bicicletta o l’automobile.

È bene sapere che il vinile è un tipo di plastica progettato per essere resistente, lavabile e personalizzabile. La combinazione di queste caratteristiche vi dà la libertà di posizionarlo in qualsiasi punto della casa. Ad esempio, i tappeti decorativi in vinile sono un’ottima idea per dare un tocco diverso alla vostra casa. Simulando le piastrelle o con disegni colorati, saranno un elemento che attirerà l’attenzione di tutti e che, combinato con gli adesivi decorativi, creerà una stanza unica e totalmente personalizzata secondo il vostro stile.

D’altra parte, potete usare gli adesivi murali a casa per ridipingere le vostre pareti, come gli adesivi di tendenza che cambieranno ogni stanza in pochi secondi. Piccoli dettagli, come rilievi o combinazioni di colori, possono dare al vostro salotto un aspetto completamente diverso.

Inoltre, è possibile avere un pavimento diverso grazie alle piastrelle adesive e molto di più, è possibile avere una casa totalmente decorata con questo materiale. Se vi piacciono gli effetti creati dalle piastrelle, sicuramente riuscirete a combinarli perfettamente con la decorazione della vostra casa o del vostro pavimento.

È il materiale perfetto per la vostra casa?

Dopo aver appreso che si tratta di plastica, molte persone si preoccupano di avere il vinile in casa, ma non c’è molto da preoccuparsi. Innanzitutto, molti di questi prodotti sono realizzati con materiali riciclabili e biodegradabili. Inoltre, hanno caratteristiche come il fatto di essere ignifughi, che impedisce loro di prendere fuoco, e resistono molto bene al peso e ai graffi.

Inoltre, questo materiale può essere lavato, dando la possibilità di correggere gli scarabocchi che i bambini possono fare giocando. Prevenire le macchie, funzionare come superficie antiscivolo e proteggere le superfici dall’umidità sono solo alcune delle straordinarie proprietà di questo straordinario materiale.

Vale la pena ricordare che i prezzi possono non essere i più economici, ma a lungo termine il risparmio è immenso. Se lo mettete sulle pareti, non dovrete dipingerle continuamente; questo riduce notevolmente i costi di manutenzione della vostra casa.

Come mantenerlo?

Se scegliete questo materiale, avrete la libertà di pulire la casa senza problemi; il vinile è solitamente abbastanza resistente ai prodotti domestici. Tappeti e piastrelle, ad esempio, possono essere puliti con un semplice panno, mentre le pareti brilleranno con un po’ di acqua e sapone.

Quali disegni si possono trovare?

La libertà creativa è una delle migliori tendenze nell’arredamento di una casa, perché permette di proiettare le proprie idee in qualsiasi spazio. L’utilizzo di adesivi personalizzati e intensi, cioè con disegni davvero entusiasmanti, nella vostra casa non vi limita affatto: ci sono vinili da parete che sono grandi murales e piccoli adesivi. Esistono anche aziende che si dedicano alla fornitura di prodotti personalizzati a vostro piacimento.

Potete decorare le vostre pareti con frasi motivazionali; rinnovare il bagno con bordi o piastrelle; decorare il pavimento con imitazioni del marmo; mettere in casa una testata in vinile a fiori; e molto altro ancora che vi permetterà di realizzare i vinili decorativi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.