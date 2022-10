Stop ai tamponi Covid gratuiti in farmacia. Anche in Puglia non è più possibile effettuare i tamponi di controllo e conferma della positività al coronavirus senza pagare. Dunque, i test prescritti dai medici saranno a carico dei pazienti, che per non sostenere costi potranno tuttavia rivolgersi alle Asl o ai centri clinici privati convenzionati.

“E’ un disastro – spiega il pediatra Antonio Di Mauro – . I bambini con sintomi Covid devono fare il tampone. Ma le Asl non hanno personale e disponibilità per eseguirli”. Il risultato lo spiega lo stesso medico: “ Caos, litigi, bambini febbricitanti e neonati contemporaneamente in sala d’attesa. L’ unica via per avere un tampone è pagarlo in farmacia o in laboratorio. Poveri genitori. Non bastano già le bollette a gravare sulle economie familiari, da oggi anche il costo dei tamponi. Non arrabbiatevi con il vostro pediatra. Sono direttive della Regione Puglia”.