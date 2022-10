Si ricostruiscono le ultime ore della donna, 31enne e di origine straniera ritrovata sul ciglio della strada provinciale tra Bari e Bitritto. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari in condizioni disperate, si trova ora in Rianimazione con un trauma cranico commotivo, uno toracico, polmone e rene in stato di collasso. Secondo i medici, rischia l’asportazione della milza. Sulla vicenda indagano gli uomini della questura di Bari: l’ipotesi più veritiera è quella che sia stata prima picchiata e poi scaricata per strada.

