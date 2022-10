Mercoledì 26 ottobre all’Hotel Excelsior di Bari, a partire dalle 11, sarà presentato “Professional Expo”, evento dedicato alla fotografia e all’audio video, organizzata dalla Image Center Productions, nel quale importanti aziende di settore provenienti da tutta Italia, con i loro brand internazionali, esporranno tutte le proprie novità su una superficie di 2000 mq.

L’evento si terrà sabato 19 e domenica 20 novembre e ha come obiettivo principale quello di aiutare questo segmento di mercato a ripartire a pieno regime, diffondendo la cultura fotografica. Si rivolge a tutti gli appassionati di fotografia come luogo di crescita, condivisione e incontro proponendo un ampio ventaglio di servizi e opportunità offerte sia dalle aziende partecipanti, che dalle associazioni di settore, dando la possibilità di presentarsi agli operatori del settore e ai consumatori.

L’appuntamento si svolgerà in due giorni, con un ricco cartellone di iniziative culturali in programma per approfondire alcuni segmenti del settore Fotografia e audio video. Si susseguiranno incontri e interviste con personaggi del mondo della fotografia e del cinema, della cultura, della politica e del lavoro. Ancora, sono previsti laboratori e workshop per sperimentare concretamente le buone pratiche proposte dalle aziende e dagli operatori che parteciperanno a questa prima edizione di “Professional Expo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.