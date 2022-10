Ci sono un consigliere comunale in carica e un ex consigliere regionale tra i 19 arrestati (due ai domiciliari) nell’operazione antimafia condotta da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell’ordine dirette dai magistrati della Procura del capoluogo ipotizzano uno scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari 2019 e di Valenzano dello stesso anno.

Tra gli arrestati Francesca Ferri, capogruppo di Italia Popolare al Comune di Bari agli arresti domiciliari, tra gli altri, il 50enne Nicola Canonico, imprenditore edile e attuale presidente del Foggia calcio, che in passato è stato consigliere comunale di Bari e consigliere regionale di centrosinistra.

Le ipotesi di reato contestate sono associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso.

