Bufera nella giunta Decaro, si dimette assessore Starace

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L’assessora al Turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa ieri sera rimettendo le deleghe nelle mani del presidente Antonio Decaro.

La decisione è stata presa in seguito alle due vicende giudiziarie che la vedrebbero coinvolta: un’indagine per concussione ai danni dell’ex marito e un processo per abusi edilizi relativi a una struttura turistica di sua proprietà a Vieste, nel Gargano.

“Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessora al Turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele – ha detto Decaro – Comprendo il suo stato d’animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia.

La ringrazio per il lavoro fatto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato”.