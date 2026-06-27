Bari, San Paolo ancora senza ufficio postale: “Un intero quartiere dimenticato dall’amministrazione”

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Un intero quartiere di circa 40mila abitanti “abbandonato a se stesso”, con un unico sportello postale operativo e la rabbia sociale che rischia di esplodere. Al quartiere San Paolo di Bari la quotidianità si è trasformata in un’odissea per migliaia di cittadini, costretti a subire le pesantissime conseguenze della chiusura dell’ufficio postale di piazza Europa. Le lamentele sono infinite sulla community Q.re San Paolo – Bari – La Rinascita. Le serrande dell’ufficio postale sono abbassate da oltre un anno per lavori di ristrutturazione, una paralisi logistica che ha lasciato come unico punto di riferimento la sede di viale Lazio, ormai al collasso strutturale. Il risultato è un vero e proprio caos quotidiano che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Si registrano scene di pensionati costretti a mettersi in fila all’alba per il ritiro della pensione, file chilometriche davanti agli sportelli e Postamat che risultano spesso non funzionanti o attivi solo a giorni alterni.

Chi non dispone di un mezzo di trasporto privato è costretto a vere e proprie migrazioni forzate a piedi o con i mezzi pubblici, affrontando fatiche enormi anche solo per spedire una raccomandata o pagare un bollettino. La chiusura dell’ufficio di piazza Europa sarebbe legata a gravi problemi di infiltrazioni d’acqua, una motivazione tecnica confermata dalla stessa società Poste Italiane. Tuttavia, i tempi troppo lunghi del cantiere hanno azzerato la pazienza dei residenti, che leggono questa vicenda come l’ennesimo segnale di marginalizzazione della periferia. “Questo è un quartiere dimenticato da Dio e dagli uomini – sbotta amaro un residente –. Serve solo per prendere voti, poi chi si è visto si è visto”. Il pessimismo sul futuro della struttura è ormai generalizzato tra le strade del San Paolo. “Se tutto va bene non riaprirà mai, quella è un’altra struttura dimenticata”, fa eco un altro cittadino. La richiesta della comunità è unanime: serve un intervento ispettivo immediato e l’allestimento di una struttura mobile provvisoria per restituire dignità e servizi essenziali a un bacino d’utenza paragonabile a quello di una città della provincia.

Foto Q.re San Paolo – Bari – La Rinascita