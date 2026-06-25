Gianni Alemanno torna in libertà: la delegazione della Puglia vola a Roma per accoglierlo

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Gianni Alemanno torna in libertà: dalla Puglia una delegazione di Indipendenza/Futuro Nazionale per accoglierlo

Una giornata attesa per mesi da amici, militanti e sostenitori. Gianni Alemanno è tornato in libertà e, per molti dei presenti, questo momento ha rappresentato non soltanto la conclusione di un lungo periodo di attesa, ma anche l’inizio di una nuova fase politica e umana.

Per l’occasione, una numerosa delegazione proveniente dalla Puglia, composta da esponenti e militanti di Indipendenza/Futuro Nazionale, ha voluto essere presente per accogliere e riabbracciare l’ex Ministro e già Sindaco di Roma, confermando un rapporto politico e umano che negli anni non si è mai interrotto.

Tra coloro che hanno raggiunto Roma per partecipare a questo momento particolarmente significativo figurano Primiano Calvo, Giuseppe Lopez, Francesco Di Sario, Cesare Mevoli, Ivan Siciliano, Alfredo Lonoce, Cristina Rota e Casimiro Delli Falconi, insieme a numerosi altri militanti e simpatizzanti giunti da diverse città pugliesi.

L’atmosfera è stata caratterizzata da emozione, partecipazione e senso di appartenenza. Molti dei presenti hanno sottolineato come la vicinanza ad Alemanno non sia mai venuta meno durante il periodo della sua detenzione e come il suo ritorno rappresenti oggi un momento di rilancio per un’area politica che continua a riconoscersi nei valori della sovranità nazionale, della giustizia sociale e della partecipazione popolare.

“La nostra presenza qui è il segno di un legame che non si è mai spezzato”, hanno dichiarato alcuni esponenti della delegazione pugliese. “Siamo convinti che da oggi possa aprirsi una nuova stagione di impegno politico, nella quale il contributo di Gianni Alemanno continuerà ad essere un punto di riferimento per molti militanti e amministratori.”

Per Futuro Nazionale e Indipendenza!, la giornata di oggi assume quindi un significato che va oltre il semplice ritorno alla libertà personale di Alemanno. Essa viene interpretata come l’avvio di un nuovo percorso politico che vedrà nuovamente protagonisti uomini e donne impegnati nella costruzione di una proposta alternativa per il futuro dell’Italia.