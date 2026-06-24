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Bari, visite turistiche nel cimitero, il no di Carrieri: “Leccese pensi alla manutenzione”

"Revocare la delibera"

Pubblicato da: redazione | Mer, 24 Giugno 2026 - 12:22
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“Trasformare i cimiteri di Bari in luoghi destinati alle visite di gruppi turistici e ad attività culturali? Sembrerebbe una fake news, ma è esattamente ciò che ha previsto una recente delibera della giunta Leccese. Una giunta che invece di occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri; della sicurezza di questi luoghi sacri, dove oggi chiunque entra (anche motorizzato) senza controlli; del commercio abusivo che imperversa dentro i cimiteri; di nuovi modelli gestionali di questi particolari spazi comunali (ancora affidati agli uffici comunali, piuttosto che a società specializzate nella gestione dei cimiteri). Ebbene, occupa il suo tempo (e quello della burocrazia comunale) per regolamentare visite guidate e attività culturali nei cimiteri di Bari”. La denuncia è del consigliere comunale Giuseppe Carrieri.  “Una totale, assoluta e offensiva assurdità; che dimentica la specificità di questi luoghi di sofferenza e memoria. Credo – ha dichiarato in un’apposita conferenza stampa il consigliere comunale Carrieri  – che una simile delibera vada immediatamente revocata. In mancanza darò corso a una raccolta di firme tra i cittadini che non credono assolutamente che le esigenze e priorità dei cimiteri di Bari siano quelle di fare tour turistici, mentre si pregano i defunti! Cittadini che da anni assistono all’abbandono e alla poca cura di questi spazi sacri, che offende chi non c’è più e chi prega i propri cari. Insomma no al Necroturismo!”

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