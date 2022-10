Si rafforza l’unità operativa di ginecologia oncologica dell’istituto tumori di Bari ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Dal 1° novembre sarà in servizio Vera Loizzi, professore di seconda fascia in ginecologia e ostetricia dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’. La professoressa Loizzi, che ha consolidato le sue esperienze professionali nel settore della ginecologia oncologica negli Stati Uniti, all’Uci, l’Università California Irvine, e che vanta più di 150 pubblicazioni scientifiche, affiancherà il professore Gennaro Cormio, responsabile dell’unità operativa di ginecologia dell’oncologico barese.

“Si tratta – commenta a riguardo Alessandro Delle Donne, direttore generale dell’Istituto Tumori di Bari – dell’ennesimo innesto reso possibile dal protocollo d’intesa sottoscritto a giugno fra il nostro istituto, l’Ateneo barese e la Regione Puglia, grazie a cui la nostra unità operativa di ginecologia è stata clinicizzata, diventando così clinica universitaria. Questo ci ha permesso, in appena quattro mesi, di avere con noi, in servizio, docenti e luminari con esperienze internazionali ma anche dottorandi, specializzandi, con immediate ricadute non solo sull’assistenza e la cura dei pazienti ma anche sulla qualità della ricerca e della formazione del personale”.

Al momento, il team universitario coordinato dal professore Cormio è composto da un dottorando di ricerca e quattro specializzandi. Oltre agli investimenti sulle risorse umane, sono in corso investimenti sulle risorse tecnologiche a servizio dell’unità operativa, con l’acquisto di poltrone per le visite ginecologiche ed ecotomografi, anche in vista di una riorganizzazione degli ambienti che permetterà di avere più posti letto e più ambulatori.

“Si prosegue senza indugio sulla strada tracciata con la Regione Puglia, per un costante miglioramento dei servizi clinico-assistenziali e di ricerca”, conclude a riguardo il presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto, Gero Grassi.

