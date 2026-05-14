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Bari, nuovo presidente del conservatorio Piccinni: è Pierfelice Rosato

La nomina del Ministero

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 10:12
PIERFELICE ROSATO
  • 45 sec

Il docente universitario Pierfelice Rosato è il nuovo presidente del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, resterà in carica fino al 2029. Cinquantaquattro anni, barese, Rosato è professore associato in Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari, coordina il Corso di Laurea Magistrale in Gestione Strategica e Marketing Digitale e insegna, tra le altre materie, Management delle Attività Culturali, Marketing Digitale e dei Social Media e Marketing Management. Dal 2025 è inoltre componente del Consiglio d’indirizzo della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari su nomina del ministro della Cultura.
“E’ per me un onore e una piacevole responsabilità – ha dichiarato Rosato – la nomina a presidente di un’Istituzione culturale di grandissimo prestigio quale il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca. Una bellissima sfida culturale e gestionale che affronto con entusiasmo e con l’obiettivo di contribuire a rafforzare il ruolo del Conservatorio in ambito locale, nazionale ed internazionale”.
Da parte sua, il direttore dell’Istituzione barese, maestro Valter Nicodemi, nel rivolgere a Pierfelice Rosato i migliori auguri di buon lavoro, ha espresso “un sincero e sentito ringraziamento al presidente uscente, dott. Fabio Diomede, per il lavoro svolto con dedizione e impegno nel corso del proprio mandato”.

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