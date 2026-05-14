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Cinghiale attraversa la statale, violento impatto con auto nel Foggiano

Sul posto le forze dell'ordine e mezzi dell'Anas per la viabilità

Pubblicato da: redazione | Gio, 14 Maggio 2026 - 12:35
Anas viabilità (2) (1)
  • 46 sec

Una giovane donna è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente stradale causato dall’attraversamento del tratto di strada statale 89 tra Manfredonia e Foggia da parte di un cinghiale. La donna è rimasta illesa, ma è stata comunque accompagnata in ospedale per precauzione, mentre l’animale è morto. Ne dà notizia il comandante degli ispettori ambientali Civilis Giuseppe Marasco. La donna, stando a quanto si apprende, viaggiava alla guida della sua auto in direzione Foggia quando l’animale ha attraversato la strada, impattando con il mezzo. Sul posto le forze dell’ordine e mezzi dell’Anas per la viabilità.

(foto repertorio)

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