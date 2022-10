Ricche di fibre e alleate della salute, oggi in tavola portiamo le patate. Si tratta, in particolare, di uno degli ortaggi (da tubero) più utilizzati al mondo, soprattutto per via della grande versatilità in cucina. Moltissime le proprietà relative alle patate.

In primis, le patate, sono, come già detto, fonte preziosa di fibre ma anche di vitamine. Tra queste spiccano quelle del gruppo A, C, B1, B3 e B6. Ma non solo, tra le altre proprietà della patata c’è la presenza di minerali come ad esempio rame, calcio, magnesio, fosforo e potassio. Si tratta di elementi essenziali per l’organismo, tutto. Il consumo di patate risulta essere infatti un toccasana per corpo e mente. Ma non è finita qui.

Oltre ad essere ricche di proteine, nelle patate sono presenti diversi fitocomposti che fungono da antiossidanti naturali. Tra questi, la preziosissima luteina, ma anche la zeoxantina, l’acido clarogenico e il beta-carotene, alleati essenziali della salute. Tanti i benefici attribuiti alle patate: oltre ad essere una preziosa alleata di pelle e ossa, le patate sono anche alleate di cuore e muscoli. Inoltre, nonostante siano considerate un alimento molto calorico, le patate riducono l’assorbimento di grassi, colesterolo e zuccheri e, infine, mantengono l’organismo giovane e sano. Il consiglio degli esperti è quello di evitare la cottura fritta. Ecco qui due ricette semplici e gustose per portarle in tavola.

TORTA DI PATATE FARCITA

Preparare a parte della besciamella. Nel frattempo, fate lessare le patate (circa 500 grammi per 3 persone). Lasciatele ammorbidire per almeno dieci minuti, facendo attenzione a non farle sfaldare. Successivamente, dopo averle scolate, lasciatele intiepidire. Poi tagliatele a fette sottili. In un tegame da forno, versate poi prima la besciamella, le patate e successivamente della mozzarella e, a seconda dei propri gusti, del prosciutto cotto, tonno oppure della verdura, come ad esempio zucchine, pomodori, peperoni. Continuate a seguire questo ordine fino a riempire almeno fino a metà la teglia da forno, lasciando come ultimo strato quello della besciamella per coprire il tutto. Prima di infornare, spolverate del formaggio grattugiato, sale e pepe nero. Infornate infine per circa 40 minuti a 180°.

PATATE SPEZIATE IN PADELLA

Sbucciate e pulite le patate tagliandole a cubetti. In una padella versate poi dell’olio extra vergine di oliva, aglio (almeno due spicchi), le patate e del rosmarino. Coprite e lasciate cuocere facendo attenzione a non girare le patate prima che siano passati almeno 5 minuti circa. Poi, giratele e fatele cuocere ancora per 10 minuti, sempre con il coperchio, aggiungendo paprika dolce e peperoncino in polvere (o spezie di proprio gradimento). Infine salate le patate (consigliamo il sale affumicato), continuando a farle cuocerle per altri 10 minuti circa.

