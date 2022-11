Un cadavere, molto probabilmente di un uomo, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione nell’acqua delle Isole Tremiti, nel Foggiano. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un uomo.

A notare corpo sono stati alcuni isolani che hanno immediatamente lanciato l’allarme alla Capitaneria di Porto di Termoli, di competenza in quel tratto di mare. Attualmente sono in corso accertamenti utili per cercare di risalire all’identità del cadavere.

Foto repertorio

