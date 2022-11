Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni, ha annunciato oggi un’importante novità che andrà ad arricchire la propria offerta presso lo scalo di Bari: dal 7 aprile 2023 prenderà il via il volo esclusivo alla volta di Firenze, dove è stata annunciata oggi l’apertura di una nuova base italiana del vettore. Il collegamento, che avrà fino a 3 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì e venerdì) nei periodi di maggiore traffico, prevede un’offerta complessiva di 31.200 posti, pari a 200 voli. Il nuovo volo per la Toscana si affiancherà ai classici collegamenti Volotea in partenza dal Karol Wojtyla, per un totale di 8 destinazioni collegate, 1 in Italia e 7 all’estero. Volotea si attesta così come terza compagnia per numero di collegamenti disponibili a Bari.

La nuova rotta accorcia le distanze tra il capoluogo pugliese e quello toscano proponendo un nuovo volo domestico a tutti i passeggeri e consolidando l’impegno del vettore a livello locale.

“Prosegue senza sosta il nostro impegno finalizzato allo sviluppo del network – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. Siamo particolarmente felici dell’avvio dei voli su Firenze: un collegamento fortemente voluto, soprattutto alla luce degli eccellenti rapporti di collaborazione da sempre instaurati, ai più alti livelli, con Toscana Aeroporti con cui operiamo, con grande sinergia, su comuni progetti. Siamo certi che il collegamento incontrerà il favore della clientela, sia toscana, sia pugliese, alla luce della straordinaria attrattività di queste due grandi città a forte vocazione turistica e con un non comune patrimonio storico e culturale”.

Diventano così 8 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Bari, 1 in Italia (Firenze – Novità 2023) e 7 all’estero, 6 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante) e 1 in Francia (Lione).

