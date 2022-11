Forte tromba d’aria a Brindisi. È accaduto nella notte, diversi i disagi e i danni provocati. Due i feriti, una guardia giurata ed un finanziere che si trovavano nell’area di accesso per gli scarichi della zona industriale, in zona porto, luogo in cui si sono registrati diverse problematiche.

Nello specifico sono state sradicate due strutture prefabbricate della security nell’area di Costa Morena est. Sul posto sono al lavoro i mezzi di soccorso per medicare i feriti, al fianco di forze dell’ordine e Capitaneria che si stanno occupando di effettuare un sopralluogo. Le strutture, per via del forte vento, sono state spinte per decine di metri, alcune sono finite in un canale circostante.

Foto Ansa

