Monta la polemica per le liste d’attesa in Puglia. Dopo la denuncia effettuata da una lettrice a Borderline24, in merito alla lunga attesa prevista per l’ecografia muscolo tendinea per via di un’ernia ombelicale, nonostante la priorità a 10 giorni presente sulla prescrizione, sono moltissime le segnalazioni che stanno arrivando in queste ore.

Da chi si scaglia contro il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottolineando “la malasanità” a chi racconta la propria esperienza evidenziando la grande preoccupazione per “l’impossibilità di prenotare” in tempi brevi anche per questioni urgenti o patologie molto serie. Non si tratta di una problematica nata dall’oggi al domani, già nel febbraio 2022, “l’incubo” dei tempi lenti e delle lunghe attese nella sanità pugliese, era stato denunciato in un articolo inerente, nello specifico, Bari e provincia. Oggi la situazione non sembra essere cambiata, al contrario, secondo alcuni l’emergenza sanitaria ha lasciato emergere una problematica “atavica”, spingendo molti a rivolgersi al privato, fattore che ha portato alcuni sul lastrico o, in alternativa, ha portato alcuni a scegliere di rinunciare alla cura immediata, per via dei costi.

“Paghiamo tasse da una vita – sottolinea un lettore – le pago anche ora che sono in pensione eppure non riesco a prenotare una risonanza molto urgente perché ci sono prenotazioni per tutto il 2023. Non vi dico quanto sto spendendo, tutto a pagamento” – ha precisato. “Mio marito – ha aggiunto una lettrice – ha prenotato una risonanza magnetica a febbraio 2022, la prima data utile era novembre 2022, ma ieri hanno chiamato per spostare la risonanza alla testa a gennaio 2023 perché finito il budjet. Non è normale. Fanno tanta pubblicità sulla prevenzione. La sanità non funziona” – ha concluso.

Sulla prevenzione è intervenuta anche un’altra lettrice. “Parliamo di prevenzione? Per una mammografia, al Policlinico di Bari, bisogna aspettare fino a il 2024” – ha specificato. Ma non solo, sono moltissime le esperienze che in queste ore in tanti stanno raccontando senza nascondere il proprio rammarico e la propria preoccupazione, soprattutto per i propri cari, tra cui anziani e bambini, spessi costretti ad un lungo calvario.

“Sette mesi di attesa per una risonanza magnetica al cervello – ha detto ancora un lettore – se si fa privatamente, pagando, vengono in giornata anche con il macchinario a casa di chi ne ha bisogno. È vergognoso che la sanità non funzioni”. Un’altra ha invece raccontato l’esperienza vissuta dal proprio marito, caso oncologico, al quale serviva una risonanza magnetica in tempi brevi. “La prima utile è nel gennaio 2023 – ha spiegato – mentre per fare prima, a pagamento, anche nelle strutture pubbliche 400 euro”.

“Non è una novità – ha detto un altro – ho prenotato con richiesta entro 10 giorni, la prima visita disponibile 3 settembre 2024. Intramoenia, l’ho ottenuta entro due giorni: stesso reparto, stessi dottori. Per necessità a volte si è costretti ad accettarlo, ma non sempre si può per questioni di budget, si rischia di non arrivarci alla data prevista” – conclude.

“Avere il cancro non è una colpa – ha detto un’altra lettrice rivolgendosi a Emiliano – il governatore metta a posto la sanità. Devi darci la possibilità di curarci in tempo per scongiurare la morte” – conclude. “Con tutte le carenze che abbiamo – scrivono infine due lettori – possiamo davvero permetterci il lusso di lasciare i medici non vaccinati a casa? Emiliano dovrebbe preoccuparsi di vera prevenzione” – conclude.

