Sette persone, di cui due bambini, sarebbero scomparsi a bordo di un elicottero della ditta Alidaunia di Foggia di cui non si hanno più tracce dalle 10.30 di questa mattina. L’elicottero, in particolare, è partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano. Intorno alle 10.30 è scomparso dai radar.

A bordo, secondo quanto emerso, oltre a due membri dell’equipaggio, ci sono passeggeri tra cui i due bambini. Attualmente sono in corso le ricerche che si stanno concentrando sia su terra, sia in mare, in particolare nella zona tra San Severo, Apricena e Rignano Garganico.

Foto Facebook

