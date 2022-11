Un ragazzo di 14 anni è morto stamani, a Milano, investito da un tram. Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo che lo ha ucciso. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco.

Per il 14enne purtroppo non c’era più nulla da fare. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tram viaggiava sulla corsia centrale, esclusiva e riservata. Al momento non è chiaro per quale motivo il ragazzino sia finito lì. Il tram coinvolto nell’incidente è uno della linea 16. Atm ha informato i passeggeri che tutte le vetture della linea sono sostituite da bus tra viale Umbria e via Monte Velino.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.