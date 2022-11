Dallo stadio San Nicola, con l’SSC Bari, in Quatar, con il Marocco. È quanto accadrà all’attaccante Walin Cheddira, a renderlo noto la stessa società, che nelle scorse ore ha comunicato che il calciatore è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco, Hoalid Regragui, nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale che si terrà dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar.

Cheddira, scrive l’SSC Bari “si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’ dopo la sfida contro il Sudtirol. La formazione nordafricana, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia, farà il suo esordio nella competizione il prossimo 23 novembre affrontando proprio i vice campioni del Mondo. Congratulazioni e un grosso in bocca al lupo Walo” – concludono.