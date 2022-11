Finisce 2-2 la sfida tra il Bari e il Sudtirol, in occasione della 13esima giornata Serie BKT ’22-’23; questo pomeriggio i biancorossi in scena al San Nicola con fischio d’inizio fissato alle 14. Il tecnico biancorosso si è affidato al consueto 4-3-1-2 schierando, davanti a Caprile, Pucino a destra e Ricci a sinistra con Di Cesare e Zuzek centrali; in mediana Maita in posizione di play con Mallamo e Bellomo mezz’ali, Salcedo, Antenucci e Scheidler davanti. A riposo a scopo precauzionale perchè non al meglio Ceter, Maiello e Vicari.

Il Bari ha risentito molto delle assenze di Maiello e Folorunsho. Nel primo tempo il SudTirol segna le due reti con cross da sinistra e deviazione di testa con Tait (al 21′) e Odogwu (al 37′). Nel finale del tempo i pugliesi accorciano le distanze con il capitano Di Cesare (43′) su assist di Bellomo. Nella ripresa gol di Salcedo al 65esimo su cross di Ricci. Nel corso del secondo tempo gli ultras del Bari hanno esposto uno striscione in ricordo di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio scomparso nel 2007. (foto ssc Bari)

