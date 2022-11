“Spero che chi ha compiuto questo atto vile e indegno si ravveda e trovi presto un modo per restituire tutti gli oggetti che ha sottratto al centro della comunità del Redentore”. Sono le parole che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha detto in seguito alla notizia del furto che ha riguardato il centro diurno per minori “I ragazzi di Don Bosco”. Nel mirino dei ladri i regali per Natale destinati ai bimbi.

“L’amministrazione e la città – prosegue il sindaco – non faranno mancare il loro sostegno al centro e ai bambini che attendono le feste di Natale per ricevere un dono e vivere la magia delle feste. Mi auguro che le forze dell’ordine, intervenute sul posto, possano ricostruire l’accaduto e individuare al più presto i responsabili del furto. Io continuo a pensare che la città di Bari sia molto migliore di così e che queste persone non siano degne di dirsi nostri concittadini”. Alle sue parole fanno eco quelle dell’assessore al Welfare, Francesca Bottalico.

“Di fronte a episodi di questo genere – commenta – non si può che provare rabbia e tristezza. Si tratta di un gesto assurdo e spregevole compiuto in un contesto territoriale nel quale da tempo abbiamo scelto di investire, aprendo nuovi centri sociali e presidi educativi rivolti in particolare ai più piccoli. I bambini e le bambine, ovviamente, riceveranno nuovi doni e nessuna minaccia, furto, violenza o intimidazione riuscirà a fermare l’impegno del Welfare e della rete delle realtà associative e del privato sociale, nonché di ogni singolo educatore ed educatrice impegnati quotidianamente a tutela della crescita serena dei bambini e dei ragazzi della città. I gestori del centro diurno hanno sporto denuncia e speriamo che al più presto si riesca ad individuare i responsabili di questo gesto orrendo. A loro, a tutti i centri socio-educativi per i minori e all’intera comunità del quartiere esprimo la mia vicinanza insieme all’incoraggiamento a proseguire con la stessa passione, professionalità e cura di sempre: la città e i bambini e le bambine hanno bisogno di ciascuno e ciascuna di voi. Di sicuro noi non ci arrendiamo e non ci fermiamo. Siamo più forti”- conclude.

Nel frattempo proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine nel tentativo di risalire ai colpevoli, ma soprattutto, di recuperare i doni destinati ai bimbi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.