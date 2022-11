Riaperti i termini di iscrizione per le mense scolastiche. Fino al 31 dicembre sarà possibile iscriversi al servizio, solo online. La regolarizzazione dell’iscrizione è necessaria per applicare la tariffa di appartenenza sulla base dell’attestazione Isee in corso di validità. Successivamente al 31 dicembre, in assenza di iscrizione, sarà applicata la tariffa massima prevista per ogni pasto consumato. A questo link le info sul servizio.