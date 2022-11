La ripartizione Politiche attive del Lavoro comunica che è in pubblicazione, a questo link, l’elenco dei soggetti ammessi al bando per manifestazione di interesse, finanziato con risorse del PON Metro 2014-2020, per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale. Sono 12 i soggetti ammessi su 13 candidature pervenute, per un totale di 98 tirocini attivabili.

Il progetto consisterà nell’attivazione di percorsi di tirocinio (di cui alla legge regionale n. 23 del 5.8.2013 e regolamento d’attuazione n. 3 del 20.3.2014) della durata di 6 mesi da svolgersi presso le aziende e gli enti pubblici e privati accreditati come soggetti ospitanti – ubicati entro i 25 km di distanza dal capoluogo – al fine, appunto, di favorire l’inserimento socio-lavorativo di persone in condizione di fragilità attraverso l’acquisizione di competenze tecnico-professionali.

Beneficiari dell’intervento sono tutti i soggetti in stato di svantaggio sociale ed economico che si trovino in condizioni di grave emarginazione e a rischio di esclusione sociale, individuati dai servizi sociali, e che presentino i seguenti requisiti: disoccupati da almeno 12 mesi, diplomati e/o con l’assolvimento dell’obbligo formativo, donne con figli a carico, persone rifugiate o richiedenti protezione internazionale, persone senza fissa dimora, persone in condizione di svantaggio (ex art. 4 – Legge 381/1991), iscrizione al Centro per l’impiego.

Per le domande accolte, e fino ad esaurimento delle risorse, il Comune di Bari erogherà ai destinatari un’indennità di frequenza pari a 3.600 euro (al lordo delle ritenute erariali) per la durata dell’intero tirocinio. Per ogni tirocinio attivato, al soggetto ospitante verrà invece corrisposto un rimborso spese massimo di 300 euro a copertura delle spese per assicurazione INAIL, attivazione della polizza per responsabilità civile nei confronti di terzi e oneri per la sicurezza sul posto di lavoro. Il bando per manifestazione di interesse è ancora aperto: i soggetti interessati ad ospitare tirocinanti potranno inviare la propria candidatura entro il 31 gennaio 2023. Il Comune di Bari è destinatario dei fondi del PON Metro – Programma Operativo Nazionale Città metropolitane (PON Metro 2014-2020), approvato con decisione della Commissione europea del 14 luglio 2015, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie dell’Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale nelle 14 città metropolitane.

