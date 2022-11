“Questo personaggio è pericoloso! Segue le donne che vede da sole toccandosi i genitali e se gli gira vi lancia le pietre addosso. Lo stiamo denunciando in tante ma non possono trattenerlo né fargli niente! Quindi state attente!”. Inizia così un lungo post di una donna barese, condiviso da centinaia di persone e di enuto virale. “Fate denuncia se possibile – l’appello della donna -e soprattutto cambiate strada se lo vedete da lontano! Si aggira soprattutto nei pressi di via Celso Ulpiani e del mercato rionale”. L’uomo sarebbe stato responsabile anche di due aggressioni abbastanza gravi nei confronti di altrettante donne portate al pronto soccorso ed è stato anche più volte denunciato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.