Ci sono murales di artisti e scritte scomparse dopo un lungo lavoro. Ci sono aiuole ripulite e facciate messe a nuovo. I volontari di Retake, il movimento ambientalista cittadino, continua a muoversi contro concorrente e a portare la bandiera del buon esempio. Tutti coinvolti: bambini, adulti, giovani e anziani. Tutti armati di rastrello, pinze e rulli, per rendere la città più bella. Le casacche blu dei volontari di Retake hanno pulito i litorali nel periodo estivo. Hanno raccolto i “cocci” della movida, sigarette e tappi di plastica. A luglio scorso è stato inaugurato il murale realizzato da artiste pugliesi lungo il sottopasso Duca degli Abruzzi grazie a una maratona itinerante promossa da ACE – marchio di Fater e leader nei detergenti per la casa e i tessuti – e dall’associazione di volontariato.

Solo qualche giorno fa è partita da piazza Umberto per arrivare fino alla fine di via Sparano, la campagna “Stickers e ciugomma tour’. Il buon esempio dato dai volontari di Retake Bari per un fenomeno che sta diventando incontrollabile in città – e non solo nel Murattiano – l’affissione selvaggia di adesivi, pubblicitari e non, sui pali e sugli altri arredi. Non solo sticker: i volontari hanno anche rimosso le gomme ormai solidificate sul pavimento e sulla scalinata della chiesa di San Ferdinando e, con l’ausilio delle pinze, recuperato centinaia di mozziconi di sigaretta e cartacce lasciate dagli incivili.

La prossima missione di Retake è sul quartiere Madonnella: “Questa è una settimana di grandi lavori di preparazione all’evento di sabato 19 dove chiamiamo a raccolta tutto il quartiere per manifestare l’orgoglio civico di Madonnella”, spiega l’anima di Retake Bari, Fabrizio Milone. “Non ne possiamo più di palazzi e scuole vandalizzate, di cacche di cani ovunque, di sporcizia e degrado. Ci prenderemo cura di fioriere, cassette elettriche, piantumeremo un alberello mancante davanti a scuola, addrizzeremo qualche palo di segnaletica. Per fare tutto questo – prosegue – serve aiuto. Saremo quasi ogni giorno al Balilla, le attività sono molteplici e se volete aiutarci non esitate”.

Seguirà un intervento nella scuola Imbriani, vandalizzata subito dopo un intervento di Retake. “Il quartiere sta subendo atti vandalici molto gravi. Quello che spero – spiega – è di chiamare a raccolta tutto il quartiere. Di coinvolgerlo in un moto di ribellione contro l’inciviltà”. Una guerra difficile quella di Milone e dei suoi volontari. Una rivoluzione gentile che si scontra con il disinteresse dei cittadini: “A Bari è molto più facile raccogliere fondi che spingere la gente a fare qualcosa di pratico”.

“Ma il nostro scopo – spiega ancora – non è questo. Noi nasciamo come un movimento che deve coinvolgere tutti i cittadini a compiere azioni pratiche per rendere la nostra città più vivibile e più pulita. Purtroppo ci scontriamo con una generazione che anziché girare con un pallone, come faceva la mia, va in giro con uno spray e fa danni da milioni di euro su edifici storici. E soprattutto ci scontriamo con chi crede di poter delegare. Ma ripeto, noi abbiamo intenzione di cambiare la mentalità di grandi e piccoli. Ogni barese deve imparare a sentirsi parte di questo progetto. Questo – conclude – è lo scopo di Retake”.

