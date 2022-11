E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio tra via Capruzzi e viale Unità di Italia tra un autobus e un monopattino. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto gli uomini della polizia locale per i rilievi e gli operatori sanitari del 118. L’uomo – a bordo del monopattino – è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Traffico in tilt. Solo questa mattina un altro incidente sempre tra auto e moto si è verificato in corso della Carboneria. Ferito il motociclista che è stato soccorso dal 118. Il traffico è rimasto bloccato per permettere i soccorsi e i rilievi.

