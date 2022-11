Addio ad Ernesto Abaterusso, segretario regionale di Articolo Uno, Abaterusso, originario di Patù, comune nel Salento, aveva 66 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Abaterusso, ex deputato e consigliere regionale.

“La scomparsa di Ernesto Abaterusso mi addolora profondamente, se ne va un compagno di tante battaglie per la Puglia, legatissimo alla sua terra e ai valori che hanno ispirato tutta la sua vita professionale e politica. Passione politica e concretezza delle azioni, difesa dei propri ideali e capacità di giocare in squadra per raggiungere obiettivi sempre orientati al bene comune, sono qualità che tutti gli riconoscevano. Ci mancherà. Alla moglie, ai figli Enrico e Gabriele, a tutti i suoi cari giunga la mia commossa vicinanza”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa di Ernesto Abaterusso.

“Con Ernesto Abaterusso se ne va un valoroso uomo della sinistra italiana, innamorato del mezzogiorno e della sua Puglia.Resta indelebile il lascito delle sue battaglie contro ogni prepotenza e sempre orgogliosamente a difesa dei più deboli.Mi mancherai”, scrive l’ex ministro Roberto Speranza.

Foto facebook

