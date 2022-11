Macabra scoperta nel Brindisino, in particolare a Ceglie Messanica, dove i carabinieri hanno ritrovato il cadavere di una donna in una cella frigorifera. La vittima, Maria Prudenza Bellanova, aveva 82 anni.

La scoperta è stata effettuata, in particolare, in un terreno situato alla periferia della cittadina. Il cadavere si trovava in un pozzetto congelatore situato nella casa di campagna dove la pensionata viveva con il figlio, 55enne. Sono in corso le indagini per comprendere meglio le dinamiche di quanto accaduto.

Attualmente, il figlio della vittima, è stato condotto in caserma dai carabinieri per essere ascoltato. La famiglia era seguita dai servizi sociali del Comune.

